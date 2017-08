Teambaas Red Bull: Verstappen stapt niet snel over naar Ferrari of Mercedes

Horner vertelt aan Motorsport dat Verstappen net als elke tiener zeer ongeduldig is. ,,Maar hij is ook objectief genoeg om te zien dat er goede dingen aankomen. De vooruitgang sinds de start van het seizoen is zeer goed te noemen."



Het contract van de Nederlander bij Red Bull loopt nog tot eind 2018 en over een verlenging wordt nog niet gesproken. ,,Dat heeft geen zin. Het is aan ons om hem een goede wagen te geven, waarin hij kan winnen. En ik weet zeker dat als we dat doen, dat er geen enkel team is waar Max liever bij zou zitten."



Het Formule 1-seizoen ligt nu even stil vanwege de zomerstop. Op 27 augustus staat de Grand Prix van België op het programma.