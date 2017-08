Ten Hag heeft goede hoop en verwacht fitte Ayoub tegen Zenit

Pozzovivo Vuelta-kopman AG2R, Bardet hoopt op etappezeges

17:07 Domenico Pozzovivo is de kopman van AG2R La Mondiale voor de Vuelta. ,,Hij is heel constant geweest sinds het begin van het seizoen'', licht ploegleider Julien Jurdie toe. ,,Zijn zesde plaats in de Ronde van Polen is een goed teken dat hij een serieuze gooi kan doen naar een plek in de top tien of zelfs beter.''