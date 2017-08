TT: Ajax volgt Sergi Samper, Southampton doet bod op Hoedt

Langzaam maar zeker tellen we af naar 31 augustus, de laatste dag van de zomerse transfertermijn. Tot dan draait de carrousel nog op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze zomer bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Matuidi definitief naar Juventus

Volledig scherm Blaise Matuidi tijdens de medische keuring © Getty Images Het hing al even in de lucht, maar Blaise Matuidi is nu ook officieel speler van Juventus. De verliezend finalist van de Champions League betaalt naar verluidt 20 miljoen euro voor Fransman, die overkomt van Paris Saint-Germain.



Matuidi is 58-voudig Frans international. De dertigjarige middenvelder speelde sinds 2011 voor Paris Saint-Germain, dat hem destijds overnam van Saint-Etienne. Voor PSG kwam Matuidi 295 wedstrijden in actie.

Robert Mühren op weg naar Sparta

Robert Mühren staat voor een rentree in de eredivisie. De spits, die na een half jaar alweer overbodig is bij het Belgische Zulte Waregem, lijkt zijn carrière te vervolgen bij Sparta. Lees hier meer.

Southampton doet bod van 17 miljoen op Hoedt

Southampton is ver in de onderhandelingen met Wesley Hoedt. Dat meldt Sky Sports. The Saints zouden zo'n 17 miljoen euro overhebben voor de 23-jarige verdediger. Hoedt maakte in de zomer van 2015 de overstap naar van AZ naar Lazio, waar hij in twee seizoenen tot 46 wedstrijden kwam. Sky meldt dat er nog geen overeenkomst is met Lazio, waar Hoedt nog tot medio 2019 onder contract staat. Bij Lazio vormde Hoedt het grootste deel van vorig seizoen het centrale duo met Stefan de Vrij. Hoedt speelde inmiddels vier interlands voor Oranje. Bij Southampton lijkt Virgil van Dijk nog altijd op weg naar de uitdaging.

Volledig scherm Wesley Hoedt op trainingskamp met Lazio. © Getty Images

Ajax volgt middenvelder van Barça

Volledig scherm Sergi Samper. © Getty Images Ajax volgt Barcelona-middenvelder Sergi Samper. De Spaanse topclub lijkt een grote schoonmaak te willen gaan houden in de selectie om zo onder meer de komst van Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho te kunnen bekostigen. Eén speler die op zoek mag naar een nieuwe club is de 22-jarige Samper (22), zo meldt Radio Catalunya. Afgelopen seizoen werd hij al verhuurd aan Granada, waar hij 23 keer in actie kwam. Ajax is niet de enige geïnteresseerde club. Ook Las Palmas, Girona en het Franse Saint-Étienne houden Samper in de gaten.

Barça geeft iets meer uit dan Real

FC Barcelona heeft sinds 2013 iets meer geld uitgegeven aan transfers dan Real Madrid, zo berekende Marca. Daarbij zijn de bedragen voor Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho, die zich vrijwel zeker een dezer dagen in Catalonië melden, nog niet opgeteld. Real, dat vanwege een transferban in 2016 overigens géén spelers aantrok, gaf de laatste vier jaar 505.7 miljoen euro uit, aartsrivaal Barcelona kwam uit op 509.1 miljoen euro, ruim drie miljoen euro meer. De komst van Dembélé en/of Coutinho naar Camp Nou zou dat bedrag vrijwel zeker in één klap met tientallen miljoen vergroten.

Heracles huurt Erkilinc van Twente

Heracles heeft voor de rest van hetseizoen de 19-jarige aanvaller Zeki Erkilinc gehuurd van 'buurman' FC Twente. ,,Onze opleiding is gezamenlijk, en vanuit die situatie heeft Zeki als jeugdspeler regelmatig meegedaan met Heracles Almelo 2'', zegt algemeen directeur Nico-Jan Hoogma van Heracles op de clubsite. ,,Wij hebben de laatste weken met Daryl van Mieghem en Tarik Kada twee buitenspelers verhuurd. We hadden dus, ook vanwege het aantal spelers voor het tweede team, wel behoefte aan talentvolle versterking voor de vleugels. We kennen de kwaliteiten en persoonlijkheid van Zeki al goed, dus dat zal weinig aanpassing vergen.''

NEC huurt Schuurman van Feyenoord

Volledig scherm © Proshots Feyenoorder Jari Schuurman zal voor het tweede seizoen op rij niet te bewonderen zijn in het shirt van de Rotterdammers. De Gorkummer wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan NEC, nadat hij vorig seizoen ervaring mocht op doen bij Willem II.



In Tilburg kwam de 20-jarige middenvelder tot elf eredivisieoptredens en drie doelpunten. Schuurman speelde ook al 37 interlands voor Oranje onder 16, 17 en 19 jaar.

Barcelona: Coutinho en Dembélé bijna binnen

Het duurt niet lang meer voordat FC Barcelona Philippe Coutinho van Liverpool en Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund aan de selectie toevoegt. Na de nederlaag van de Spaanse topclub in de Supercup tegen Real Madrid (2-0), zei manager sportzaken Pep Segura dat beide transfers bijna zijn afgerond.



,,We zijn nu aan het praten over de voorwaarden. Wanneer het precies wordt rondgemaakt kan ik nu nog niet zeggen, maar we hopen en denken dat ze snel spelers van Barcelona zullen zijn'', aldus Segura tegen de Spaanse televisiezender TV3.



De manager hoopt met zijn woorden de fans van Barcelona voorlopig rustig te houden. De bekerwinnaar werd zowel zondag in Camp Nou (1-3) als woensdag in Madrid (2-0) te kijk gezet door Real.