TT: John de Wolf trainer van Spakenburg

Het voetbalseizoen 2016/2017 is afgelopen en dat betekent dat de transferperiode er weer aan komt. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten van gisteren.

Wuytens voor twee seizoenen naar Heracles

Dries Wuytens zet zijn loopbaan voort in Almelo. De Belgische verdediger van Willem II zet vandaag zijn handtekening onder een tweejarig contract bij Heracles. Lees hier meer.

John de Wolf nieuwe trainer Spakenburg

John de Wolf wordt volgend seizoen trainer van SV Spakenburg. Hij komt van het Veenendaalse GVVV. De Wolf heeft een contract getekend van twee jaar. Als voetballer speelde De Wolf voor Feyenoord. In 1999 begon hij zijn carrière als trainer bij Zwart-Wit '28. In maart 2015 werd hij interim hoofdtrainer van Excelsior Maassluis. Vanaf oktober 2015 werd De Wolf hoofdtrainer van GVVV waarmee hij in 2016 promoveerde naar de Tweede Divisie. Spakenburg had een vacature, nadat interim-trainer Joop Gall te verstaan was gegeven dat een langere samenwerking er na de degradatie naar de degradatie niet in zat.

Volledig scherm John de Wolf © Erik Pasman

'Doelman Pickford eerste topaankoop Koeman'

Ronald Koeman heeft zijn eerste grote aankoop van deze zomer bij Everton bijna binnen. Volgens Sky Sports en de BBC hebben Everton en Sunderland elkaar gevonden in een transfersom van omgerekend ruim 34 miljoen euro voor doelman Jordan Pickford. De komst van de 23-jarige Engelsman naar de ploeg van Koeman is slecht nieuws voor Maarten Stekelenburg, die afgelopen seizoen toch al niet verzekerd was van een basisplaats bij de 'Toffees'.

De Haarlemmer begon het seizoen als nummer één onder de lat, maar na de jaarwisseling koos Koeman bijna altijd voor de Spanjaard Joel Robles. Stekelenburg kwam in 2017 nog maar drie keer in actie in de Premier League.

Met Pickford krijgt de 58-voudig international er een geduchte concurrent bij. De Engelsman degradeerde weliswaar met Sunderland, maar wordt gezien als een groot talent.

Volledig scherm Jordan Pickford © Photo News

Deal done: Hoogma naar Hoffenheim

Justin Hoogma verruilt Heracles voor het Duitse Hoffenheim. De zondag 19 jaar geworden verdediger heeft een vierjarig contract getekend bij de club, die het afgelopen seizoen vierde werd in de Bundesliga en zich daarmee kwalificeerde voor de voorronde van de Champions League. Lees hier meer.

TSG 1899 Hoffenheim on Twitter Willkommen im Kraichgau, Justin #Hoogma. Das niederländische Top-Talent unterschreibt bei der #TSG bis 2021 👉 https://t.co/05zoG3ghM7. https://t.co/dVrt5vHRda

Renato Tapia op radar América

Renato Tapia lijkt op weg naar Mexico. De 21-jarige Peruaanse middenvelder van Feyenoord is volgens de Mexicaanse krant El Popular in beeld bij América. In Rotterdam komt hij sinds zijn overgang van FC Twente in 2015 niet of nauwelijks aan spelen toe. Tapia ligt in Mexico goed in de markt vanwege zijn optredens in het nationale team van Peru in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep.

ManUnited richt pijlen op Morata

Volledig scherm Alvaro Morata. © REUTERS Lukt het niet bij de ene club in Madrid - zie onder - dan maar bij de andere moet Manchester United hebben gedacht. Nadat de deur door Atlético Madrid-spits Antoine Griezmann al was dichtgeslagen hebben de Red Devils hun oog laten vallen op Alvaro Morata van stadgenoot Real Madrid. Volgens de Independent zou ManUnited zelfs al een medische keuring hebben gepland voor later deze week. De zaakwaarnemer van Morata zegt vandaag in Marca dat 'ManUnited een zeer interessante optie is'. De Spaanse international moet op Old Trafford de leemte opvullen na de zware blessure bij Zlatan Ibrahimovic.

Szczesny op weg naar Juventus

Volledig scherm Wojciech Szczesny. © REUTERS Wojciech Szczesny moet bij Juventus komend seizoen de stand-in worden van de ogenschijnlijk onslijtbare veteraan Gianluigi Buffon. Zei de Poolse doelman, die door Arsenal de voorbije twee seizoenen werd uitgeleend aan AS Roma, nog in de Italiaanse hoofdstad te willen blijven, meldt La Gazzetta dello Sport dat de Oude Dame Szczesny voor vier seizoenen heeft vastgelegd. Arsenal zou 14 miljoen euro hebben ontvangen voor de 27-jarige Poolse international. Na het afscheid van Buffon, vrijwel zeker volgend jaar zomer na het WK in Rusland, moet Szczesny de eerste keeper worden in Turijn.

Griezmann tot 2022 'Madrileen'