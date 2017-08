TT: Matuidi op weg naar Juventus, Villarreal haalt Bacca

Langzaam maar zeker tellen we af naar 31 augustus, de laatste dag van de zomerse transfertermijn. Tot dan draait de carrousel nog op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze zomer bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Matuidi richting de PSG-uitgang

De transfer van Blaise Matuidi naar Juventus lijkt er deze zomer toch van te gaan komen. Volgens verschillende Italiaanse én Franse media is de 30-jarige Franse middenvelder op weg naar de uitgang van het Parc des Princes.

Juventus wilde Matuidi vorige zomer al, maar die pogingen liepen toen uit op een mislukking. Paris St. Germain lijkt deze zomer wel mee te willen werken aangezien het contract van de middenvelder volgend jaar zomer afloopt. Juventus zou zo'n 20 miljoen overmaken naar Parijs waarna Matuidi een contract voor vier jaar zal tekenen.

Bacca naar Villarreal

Slecht nieuws voor Enes Ünal bij Villarreal. De oud-spits van FC Twente krijgt er een zeer grote concurrent bij. Carlos Bacca wordt dit seizoen gehuurd van AC Milan. Villarreal maakt een huursom van 2,5 miljoen euro over en heeft bovendien een optie tot koop. De Spaanse nummer vijf van afgelopen seizoen moet dan nog eens 15,5 miljoen euro over maken naar Milaan.

De Spaanse competitie is Bacca niet vreemd. De dertigjarige Colombiaan speelde tussen 2013 en 2015 72 wedstrijden voor Sevilla waarin hij 34 keer het doel trof. Met die ploeg won hij bovendien tweemaal de Europa League. In de zomer van 2015 legde AC Milan zo'n dertig miljoen euro neer voor de Colombiaans international.

Boateng en Las Palmas uit elkaar

De wegen van Kevin-Prince Boateng en Las Palmas scheiden per direct. In mei tekende de dertigjarige Ghanees nog een driejarig contract, maar die is vandaag verscheurd. Op de clubwebsite laat Las Palmas weten dat Boateng vanwege persoonlijke redenen dichter bij huis en zijn familie wil voetballen. De broer van Bayern-verdediger Jerome Boateng kende afgelopen seizoen een sterk seizoen op het Canarische eiland. Hij scoorde tienmaal in 29 duels.

Eerder liet Boateng nog weten dat hij als eerbetoon heel het seizoen met een shirt van Abdelhak Nouri onder zijn shirt zou spelen.

Sven Braken voorgesteld bij NEC

De transfer van Sven Braken naar NEC is rond. De aanvaller komt over van Almere City FC en tekent een contract voor vier jaar. Daarvoor speelde de 24-jarige Braken voor MVV.

,,Ik heb ontzettend veel zin om hier aan de slag te gaan, om als één team het veld van de Goffert op te lopen en de mensen iets moois te laten zien en samen te winnen. We gaan samen voor promotie naar de Eredivisie, hopelijk kan ik daar een belangrijke rol in spelen door veel doelpunten te scoren'', liet Braken weten op de clubwebsite.

Newcastle neemt Joselu over van Stoke

Newcastle United heeft de selectie versterkt met Joselu. De 27-jarige aanvaller komt over van Stoke City. Joselu is na Christian Atsu, Florian Lejeune, Jacob Murphy, Javier Manquillo en Mikel Merino de zesde nieuweling in de selectie van trainer Rafael Benitez. Newcastle startte het seizoen zondag met een nederlaag tegen Tottenham Hotspur (0-2).



Joselu begon zijn loopbaan bij Celta de Vigo, waarna hij in 2009 overstapte naar Real Madrid. Na avonturen in Duitsland bij Hoffenheim, Eintracht Frankfurt en Hannover, ging de spits vorig seizoen bij Stoke City aan de slag. De Engelse club verhuurde hem na de winter aan Deportivo.

Officieel: Jese naar Stoke City

Jese Rodriguez is de nieuwste aanwinst van Stoke City. De 24-jarige Spaanse linksbuiten wordt voor een jaar gehuurd van PSG. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor Las Palmas. Eerder speelde Jese voor Real Madrid.

Sánchez bereikt persoonlijk akkoord met Spurs

Davinson Sánchez heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Tottenham Hotspur. Er ligt in Londen een contract van vijf jaar jaar klaar voor de Colombiaan. Eerst moeten de Spurs tot een akkoord komen met Ajax over de transfersom, aangezien de 21-jarige verdediger nog tot 2021 onder contract staat in Amsterdam. Het gat tussen beide clubs is erg groot. Eerder weigerden de Ajacieden een bod van 40 miljoen euro. Mogelijk wordt Sánchez, die vandaag terugkeerde op het trainingsveld in Amsterdam, de duurste speler uit de eredivisie.

Van Damme tekent voor twee jaar bij Antwerp

Jelle van Damme (33) staat op een zucht van een transfer naar Antwerp. De handtekeningen zijn nog niet gezet, maar de deal is voor 99 procent rond. Zodra LA Galaxy zijn vervanger Michael Ciani heeft vastgelegd, mag hij naar België vliegen.



Van Damme werd ook vaak in verband gebracht met AA Gent maar kiest dus voor de oudste club van België. Het verlaat het glamoureuze Los Angeles vanwege familiale omstandigheden. Zo wil hij meer tijd met zijn kinderen doorbrengen, die bij zijn ex-vriendin in Hasselt verblijven.



De bonkige Belg speelde sinds januari 2016 voor Galaxy. Hij verliet Standard Luik en presteerde sterk in de VS. Eerder kwam de 33-jarige verdediger uit voor onder meer Anderlecht, Wolverhampton en Ajax. Ook speelde Van Damme 31 keer voor de Belgische nationale ploeg.

Lawrence vertrekt bij Leicester

Tom Lawrence vertrekt bij Leicester City. De zesvoudig international van Wales komt bij de kampioen van 2016 te weinig aan spelen toe, en kiest voor een avontuur bij Derby County, dat één niveau lager voetbalt.



De 23-jarige Lawrence maakte in 2014 de overstap van Manchester United naar Leicester City, dat de aanvaller eerder verhuurde aan Rotterham United, Blackburn Rovers, Cardiff City en Ipswich Town.

Conte zet druk op Sandro

Chelsea-trainer Antonio Conte is de frustraties nabij in zijn jacht op Juventus-verdediger Alex Sandro. De Oude Dame sloeg volgens Daily Mail gisteren voor de derde keer een bod van de Engelse kampioen van de hand, waarop de Italiaanse manager volgens de Evening Standard de Braziliaan heeft verzocht een transferverzoek in te dienen bij de directie van Juventus, zodat hij á là Virgil van Dijk bij Southampton een vertrek uit Turijn kan forceren. Dezelfde krant meldt dat Conte deze maand ook nog Leicester City-sterkhouder Danny Drinkwater en Arsenal-aanvaller Alex Oxlade-Chamberlain wil aantrekken. Ook Van Dijk staat nog op het lijstje van Chelsea, dat bij de opening van het seizoen zaterdag thuis met 3-2 verloor van Burnley.

