TT: Renato Tapia op radar América, Juve trekt aan Szczesny

Renato Tapia op radar América

Renato Tapia lijkt op weg naar Mexico. De 21-jarige Peruaanse middenvelder van Feyenoord is volgens de Mexicaanse krant El Popular in beeld bij América. In Rotterdam komt hij sinds zijn overgang van FC Twente in 2015 niet of nauwelijks aan spelen toe. Tapia ligt in Mexico goed in de markt vanwege zijn optredens in het nationale team van Peru in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep.