TT: Spurs met Serge Aurier van de nul af?

Garbiñe Muguruza voelt zich beter thuis op hardcourt

8:22 Vorig jaar won ze Roland Garros, en een maand terug was ze de sterkste op Wimbledon. Garbiñe Muguruza hoopt eind deze maand ook een keer ver te komen op de US Open, waar op hardcourt wordt gespeeld. De Spaanse tennisster kwam bij het grandslamtoernooi in New York nog nooit verder dan de tweede ronde, terwijl hardcourt juist haar favoriete ondergrond is.