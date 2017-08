TT: Swansea City aast op supertrio, NEC wil ook Schuurman

Sven Braken staat op het punt een contract te tekenen bij NEC. De 23-jarige spits komt over van Almere City. De transfer is pikant, aangezien beide clubs vrijdag in De Goffert tegenover elkaar staan in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de eerste divisie.



Braken zal in dat duel zeer waarschijnlijk nog niet in actie komen, aangezien hij eerst nog moet acclimatiseren bij zijn nieuwe werkgever. Braken stond vandaag ook nog niet op het trainingsveld bij NEC. De in Maastricht geboren voetballer kwam vijf seizoenen uit voor MVV, voordat hij in 2015 overstapte naar Almere City.