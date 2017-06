TT: Wuytens naar Heracles, Jonker behoudt spits Gomez

Het voetbalseizoen 2016/2017 is zo goed als afgelopen en dat betekent dat de transferperiode er weer aan komt. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten van gisteren.

Koné verlaat Everton

Ronald Koeman neemt bij Everton afscheid van oud-eredivisiespeler Arouna Koné. De club uit Liverpool maakte vrijdag bekend dat het aflopende contract van de 33-jarige Ivoriaan niet wordt verlengd.

De spits speelde in vier jaar 62 maal voor de 'Blues' en maakte tien treffers. Afgelopen seizoen maakte Koeman in de Premier League slechts zes keer gebruik van de diensten van Koné.

In het verleden kwam Koné uit voor Roda JC, waar hij 28 competitiedoelpunten maakte, waarna hij werd opgepikt door PSV in 2005. Met de Eindhovenaren werd de Ivoriaanse spits twee keer kampioen in twee seizoenen. Met in totaal 21 doelpunten had Koné een groot aandeel in de landstitels van 2005/2006 en 2006/2007.

Volledig scherm Arouna Koné (rechts) in actie tegen Hull City. © getty

Jonker behoudt Gomez bij Wolfsburg

Andries Jonker kan ook volgend seizoen gebruikmaken van spits Mario Gomez bij VfL Wolfsburg. De Duitse international heeft na een gesprek met de club besloten te blijven in Wolfsburg. ,,Ondanks het moeilijke seizoen heb ik er alle vertrouwen in dat het komend voetbaljaar beter zal gaan", aldus Gomez op de website van Wolfsburg.



Sinds de aanstelling van Jonker in februari als hoofdtrainer bij Wolfsburg begon Gomez met scoren. Met zestien treffers had de 31-jarige Duitser een groot aandeel in het voorkomen van degradatie uit de Bundesliga.



Gisteren moest de 54-jarige Amsterdammer wel afscheid nemen van Ricardo Rodriguez. De Zwitserse international verhuist voor naar verluidt zo'n 18 miljoen euro naar AC Milan.



De Bundesliga krijgt er wel een andere Zwitserse international voor terug. De twintigjarige Denis Zakaria komt over van het Zwitserse Young Boys en gaat spelen bij Borussia Mönchengladbach.

Volledig scherm Mario Gomez. © AFP

Herrlich nieuwe trainer Leverkusen

Heiko Herrlich wordt de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. Volgens Kicker wordt de 45-jarige oud-speler van de club vanmiddag om 13.00 uur gepresenteerd als opvolger van de ontslagen Tayfun Korkut. Herrlich, die ook voetbalde voor Borussia Mönchengladbach en Borussia Dortmu, had het afgelopen seizoen Jahn Regensburg onder zijn hoede. Met die club promoveerde hij naar de Derde Bundesliga. Ook Peter Bosz en Thomas Tuchel waren in beeld bij Bayer Leverkusen.

Sagnol bij Bayern assistent van Ancelotti

Willy Sagnol keert terug bij Bayern München. De veertigjarige Fransman wordt assistent-trainer van hoofdcoach Carlo Ancelotti.

Sagnol voetbalde van 2000 tot 2009 voor Bayern, waarmee hij in 2001 de Champions League won. De oud-international ondertekende vrijdag een tweejarig contract bij de Duitse kampioen. Sagnol was in de voetbalwereld voor het laatst actief bij Girondins Bordeaux. In maart 2016 vertrok hij daar als hoofdtrainer.

Volledig scherm Willy Sagnol als voetballer van Bayern München © REUTERS

Dries Wuytens op weg naar Heracles

Heracles is dichtbij een akkoord met de Belgische centrale verdediger Dries Wuytens (26).

De rechtspoot speelde sinds 2013 bij Willem II, waar zijn aflopende contract niet werd verlengd. In Almelo zal hij met Robin Pröpper moeten uitvechten wie de plek inneemt van de naar Groningen vertrokken Mike te Wierik.

Dries Wuytens is de broer van Stijn Wuytens, die bij AZ speelt. Ook is hij een achterneef van oud-Heraclied Jan Wuytens, die tussen 2005 en 2009 in Almelo speelde.

Volledig scherm Dries Wuytens in actie bij Willem II © Proshots

Schalke neemt afscheid van trainer Weinzierl

Volledig scherm Markus Weinzierl. © AP Schalke 04 neemt na één seizoen alweer afscheid van trainer Markus Weinzierl. Later vandaag krijgt de coach te horen dat de voetbalclub uit Gelsenkirchen niet met hem verder gaat, meldt het Duitse persbureau DPA. Domenico Tedesco van FC Erzgebirge Aue, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga, volgt Weinzierl op. De pas 31-jarige coach wist met Erzgebirge Aue degradatie te voorkomen.



Weinzierl eindigde dit seizoen met Schalke als tiende in de Bundesliga. In de Europa League verloren de Duitsers in de kwartfinale van Ajax.



Hoffenheim maakte vandaag bekend juist door te gaan met de huidige coach. Julian Nagelsmann, met 29 jaar de jongste trainer ooit in de Bundesliga, verlengde zijn contract bij de nummer vier van afgelopen seizoen tot 2021. Nagelsmann werd genoemd als kandidaat bij een aantal grote Duitse club, maar hij kiest voor een langer verblijf bij Hoffenheim.

Zlatan moet vertrekken bij Manchester United

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic. © Getty Images Manchester United gaat het aflopende contract van Zlatan Ibrahimovic niet verlengen, weet The Guardian. De belangrijkste reden hiervoor is de zware knieblessure van de 35-jarige vedette. Verwacht wordt dat het tot begin 2018 duurt voor hij weer kan spelen.



Dit zou betekenen dat het verblijf van Zlatan bij Manchester United slechts één jaar heeft geduurd. Volgens zijn zaakwaarnemer Mino Raiola blijft de aanvaller in Europa actief. ,,Er zijn veel clubs die al naar hem hebben geïnformeerd. Hij kan nog twee jaar doorvoetballen.''



Zlatan raakte op 20 april ernstig geblesseerd in het Europa League-duel met Anderlecht. De knie van de Zweed klapte bij een landing lelijk door naar achteren. Hij werd hiervoor in de Verenigde Staten geopereerd.

PSV gaat Lozano huren van Manchester City

Aanvankelijk was PSV van plan Hirving Lozano van Pachuca te kopen, maar de vraagprijs van 20 miljoen euro bleek te hoog. Nu lijkt er alsnog een manier te zijn verzonnen om de 21-jarige Mexicaanse international naar Eindhoven te halen. PSV is namelijk akkoord met Manchester City over een huurconstructie, meldt het het Mexicaanse medium Univision.



City gaat Lozano kopen van Pachuca, en stalt de speler vervolgens twee jaar bij PSV, dat zal meebetalen aan de transfersom. Er zijn echter meerdere kapers op de kust: ook Real Sociedad en Celta de Vigo dingen naar de hand van Lozano. De aanwezigheid van zijn landgenoten Hector Moreno en Andrés Guardado in Eindhoven zou echter wel eens een doorslaggevende rol kunnen spelen.