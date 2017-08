Unieke documentaire over Steven Kruijswijk in de Giro

Samuel Sánchez betrapt op doping

14:44 Samuel Sánchez (39) is betrapt op het gebruik van doping. Tijdens een controle buiten competitie werden in het bloed van de Spanjaard sporen van het groeihormoon GHRP-2 gevonden. De veteraan zou normaal dit weekend starten in de Ronde van Spanje, maar is voorlopig geschorst.