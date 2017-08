Urán drie jaar langer bij Cannondale

Rigoberto Urán fietst ook de komende drie jaar voor Cannondale. De nummer twee van de voorbije Tour de France heeft een akkoord met zijn ploeg bereikt over een nieuwe verbintenis.

,,Ik ben heel gelukkig bij het team'', aldus de dertigjarige Urán. ,,Ik ben blij hoe het gaat en ik heb plezier, zowel op de fiets als daarbuiten. Een contract van drie seizoenen biedt me veel zekerheid. Het team steunt me bovendien in mijn opzet om volgend seizoen alles op de Tour te zetten. Die wil ik volgend jaar winnen.''

De Colombiaan komt sinds twee jaar uit voor Cannondale. Daarvoor stond Urán onder contract bij Unibet (2007), Caisse d'Epargne (2008-2010), Sky (2011-2013) en Quick-Step (2013-2015).

Urán schreef in de Tour de negende etappe op zijn naam, en eindigde in het klassement op 54 seconden achterstand van winnaar Chris Froome. Urán reed de afgelopen dagen de Colorado Classic, waar hij veertiende werd in het eindklassement.