Valverde sterkste in bergrit in Ronde van Baskenland

De alleskunner van Movistar maakte in de flitsende finale, die eindigde met 2 kilometer naar beneden na een steile slotklim, zijn achterstand van drie seconden op De La Cruz meer dan goed. Valverde klopte Romain Bardet (tweede), Rigoberto Urán (derde), Michael Woods en Louis Meintjes in de sprint, Alberto Contador kwam kort daarna als zesde over de streep.



In de slotkilometer lag Samuel Sánchez op kop van een vijftal renners, onder wie Valverde. De Spanjaard kwam echter hard ten val. Een klein minuutje na Valverde kwam Sánchez vervolgens zwaar gehavend over de streep.



Valverde nam na de koninginnenrit de leiderstrui over van David De La Cruz, die op 22 tellen tiende werd. De Ronde van Baskenland eindigt morgen met een individuele tijdrit in en om Eibar over 27 kilometer. Het belooft een ongemeen spannende strijd om de eindzege te worden, met liefst vijf renners die dezelfde tijd hebben: Valverde, Urán, Bardet, Meintjes en Woods (zie klassement onder). Contador, een erkend tijdrijder, heeft met drie seconden achterstand ook een uitstekende uitgangspositie om weer te winnen in het Baskenland. De 34-jarige Spanjaard won de etappekoers uit de UCI WorldTour al vier keer eerder (2008, 2009, 2014 en 2016).