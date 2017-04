Van Avermaet: Ik dacht dat ik 'm nooit zou kunnen winnen

,,Eindelijk heb ik een van de monumenten in de wielersport gewonnen'', sprak de overgelukkige winnaar na zijn sprint op de piste van Roubaix. ,,Toen ik jaren geleden deze wedstrijd voor het eerst reed, dacht ik dat ik 'm nooit zou kunnen winnen. Ik was zo moe.''

Van Avermaet was, nadat hij eerder in de wedstrijd nog door pech achterop was geraakt, in een kopgroep beland met Zdenek Stybar en Sebastian Langeveld. ,,Ik reed op een ongelukkig moment lek, mijn ploeg heeft me daarna geweldig geholpen. Zeker Daniel Oss, die op een gegeven moment alleen voorop reed. Alle puzzelstukjes vielen vandaag in elkaar.''