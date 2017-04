Verstappen door mist en buien naar P1 in eerste vrije training

Vanwege de laaghangende bewolking over het circuit zou de traumahelikopter niet kunnen landen in het geval van een calamiteit. De sessie werd daarom twee keer stilgelegd.



In de korte tijd dat er wel gereden kon worden, deed Max Verstappen de beste zaken. Hij zette op intermediates verreweg de snelste tijd neer. Felipe Massa reed de tweede tijd in 1.52,086.



Wereldkampioen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, de winnaar van de eerste race in Australië, wisten geen tijd neer te zetten.



De tweede vrije training voor de Grand Prix van China begint om 8.00 uur Nederlandse tijd en is live te volgen op deze website.