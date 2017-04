Verstappen: Ik hoorde gekraak en dan weet je dat het niet goed zit

PSV voelt de strop om de nek

10:56 Soms is falen in de eredivisie goed te vergelijken met verlies bij het woordenspelletje Galgje. Bij elke misser kan een stukje galg of lichaamsdeel worden uitgetekend en bij te veel zeperds is het spel uit. Na alle schrammen die PSV eerder dit seizoen al opliep, voelt de ploeg nu de spreekwoordelijke strop om de nek, die ook de verliezer bij Galgje ten deel valt. De koek is in Eindhoven na het 'echec van Enschede' op.