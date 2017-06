Verstappen knap vierde, Ferrari weer ongenaakbaar

Verstappen nam de nodige risico's en scheerde bij het uitkomen van de laatste chicane rakelings langs de beruchte 'Wall of Champions'. WK-leider Sebastian Vettel zette in zijn Ferrari het snelste rondje neer op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal (1.12,572), gevolgd door zijn Finse teamgenoot Kimi Räikkönen (1.12,864) en de Brit Lewis Hamilton in de Mercedes (1.12,926).



Verstappen, die zich pas na zo'n twintig minuten voor het eerst op de baan liet zien, wist zich als enige tussen de twee Mercedessen te duwen. ,,Dit is een prima resultaat'', zei hij op Verstappen.nl. ,,Zeker op dit circuit, met lange rechte stukken, is dit goed. Voor nu ben ik tevreden met de auto.'' Zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo kwam niet verder dan de achtste tijd, bijna zes tienden langzamer dan Verstappen.



Een dag eerder had de negentienjarige Nederlander de tweede training moeten staken vanwege problemen met de versnellingsbak. Verstappen eindigde toen als vijfde, nadat hij in de eerste sessie de zevende tijd had geklokt. Hamilton was toen de snelste, in de tweede training reed Räikkönen de beste tijd.



De kwalificatie voor de race van morgen begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Uiteraard is deze ook live te volgen op AD.nl.