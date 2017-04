Vettel dolt Verstappen: Je bent te jong om te drinken

Maaskant niet boos na 'mon­ster­ne­der­laag': Allemaal ver­ant­woor­de­lijk

0:01 ROTTERDAM - Robert Maaskant kondigde in aanloop naar de afgang tegen Feyenoord al aan dat het voor Go Ahead Eagles ‘het slechtste moment was om Feyenoord te treffen’. ,,Dat is gebleken”, zei de interim-coach na de ontluisterende nederlaag in De Kuip.