Viviani volgt Kittel op bij Quick-Step

Viviani (28) heeft al 44 overwinningen achter zijn naam waaronder een ritzege in de Giro d'Italia in 2015. ,,Quick-Step is de beste keuze die ik kon maken. Ik vind het een eer om voor deze ploeg te mogen gaan rijden'', was de Italiaan, die drie jaar bij Sky reed, enthousiast over zijn overstap.