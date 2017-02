Video | Wereldgoal Apeldoorner Fennebeumer gaat viraal

APELDOORN - CSV Apeldoorn trakteerde zaterdagmiddag Sparta Nijkerk op een 4-0 nederlaag. De 2-0 van Mark Fennebeumer was er één in optima forma. De wereldgoal gaat nog geen 24 uur na productie viraal op het internet.

Het is de 35ste minuut als Melvin Bresser besluit voor te geven vanaf rechts. Vier minuten eerder deed de rechtsback dat ook, toen de bal vervolgens bij de eerste paal werd binnengekopt door Richard van Schooten. Ditmaal vliegt de bal naar Fennebeumer. De spits staat met zijn rug naar het doel en lijkt niet veel met de bal te kunnen, tot hij besluit een omhaal te maken. De bal wordt vol geraakt en verdwijnt met een stuit in de verre hoek van het doel van Sparta Nijkerk. Het mooiste doelpunt dit seizoen op Sportpark Orderbos is gemaakt. Afijn, bewonder hieronder het doelpunt met eigen ogen.



Drie weken geleden scoorde Wiebe Koopmans namens SC Emmeloord ook een wereldgoal. Hij scoorde met een weergaloze omhaal tegen Ruinerwold.