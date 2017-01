Video | Ron Jans overvalt trouwe supporters

MIJAS - ,,Dit valt me rauw op m’n dak.’’ Arjan Schuurman zucht aan de rand van het trainingsveld in Spanje maar eens diep. ,,Natuurlijk hield ik er na vier jaar ook wel rekening mee, maar als het bericht dan bekend wordt, komt het toch eventjes flink binnen.’’ Samen met zijn broer Henry, Ted Giesen en Collin van Rooyen reist hij de laatste jaren de club achterna richting trainingskamp. Ook in Mijas is het kwartet elke training aanwezig.

,,Dit is teleurstellend’’, vindt Giesen, die jaren geleden zelf nog actief was in het tweede elftal van PEC Zwolle. ,,Zo’n goede trainer als Jans, zo menselijk en tactisch sterk, krijt PEC Zwolle nooit meer.’’

Resultaten

Giesen denkt niet dat de matige resultaten een rol spelen in het besluit van Jans. ,,Vierde of zeventiende in de eredivisie? Voor mij en de meeste supporters verandert de trainer Ron Jans echt niet omdat het nu even minder gaat. Het is een geweldig persoon.’’ Bij elke andere club was de trainer in de problemen gekomen met de zestiende plek in de eredivisie. ,,Maar niet bij PEC. En zeker niet Ron Jans’’, aldus Henry.

De zes huurspelers in de selectie spelen wel een rol in het besluit van Jans, menen de trouwe aanhangers. ,,Daar heeft hij altijd moeite mee gehad, vertelde hij een keer’’, aldus Arjan Schuurman. ,,Je bouwt er als club weinig mee op. Elk seizoen opnieuw krijg je nieuwe gezichten en dat steekt Jans. Maar goed, de prijzenkast vertelt het verhaal. Hij is de meest succesvolle trainer uit de PEC-historie. Beide partijen gaan nu op een mooie manier uit elkaar. Dat verdient Jans.’’

Zwolse straat

Op straat in Zwolle zijn meningen verdeeld, al vinden de meeste supporters het vooral jammer. ,,Ik denk dat het een gemis is voor volgend seizoen", zegt een voorbijganger. ,,Het was een trainer waar ik affiniteit mee had", reageert een man. Een andere jongen is minder positief: ,,Hij heeft de afgelopen jaren veel bereikt met PEC, maar zoals de resultaten dit seizoen zijn is het denk ik wel beter als er een nieuwe trainer komt."