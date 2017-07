VVOG houdt stand tegen PEC Zwolle

Groenewegen ondanks derde plek snelste van peloton

21:47 Dylan Groenewegen werd vandaag met twee fietslengtes achterstand afgetekend verslagen door Marcel Kittel en eindigde op de derde plaats. Toch is er hoop. De Nederlandse sprinter haalde de hoogste topsnelheid van alle renners in het peloton met 70,02 kilometer per uur.