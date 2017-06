Wie geeft zichzelf een uniek verjaardagscadeau?

Houtzager mikt op EK met Calimero

21:16 Nu Marc Houtzager voor de tweede maal is geselecteerd voor de Nations-Cup door bondscoach Rob Ehrens, mag de Rouvener zo langzamerhand hopen op een plekje in de Nederlandse EK-ploeg, die komende zomer in het Zweedse Göteborg strijdt om de Europese titels.