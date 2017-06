Wielerploeg Bardiani-CSF mag een maand niet koersen

Zutphens Elftal neemt het op tegen Obiku en Blinker

21:15 Het Zutphens Elftal neemt het zaterdag onder meer op tegen Mike Obiku en Regi Blinker in het duel met Oud-Feyenoord. Wethouder Coby Pennings verricht om 16.00 uur op het hoofdveld van Be Quick de aftrap van de wedstrijd, die wordt gespeeld ter ere van 125 jaar clubvoetbal in Zutphen.