1,1 miljoen voor fietspad in IJhorst

Er is wel verbijstering onder de raadsleden van de gemeente Staphorst om het feit dat Hardenberg zegt: tot hier en niet verder. Die gemeente is niet van plan om het fietspad door te trekken naar de eigen bestaande fietsroutes. Dat betekent dat het "IJhorster" fietspad eindigt bij de gemeentegrens. Fietsers komen daar dus weer op bochtige en smalle rijbaan terecht. ,,De wens voor dit fietspad ligt er al jaren. Jammer dat Hardenberg niet meedoet. Het is te hopen dat ze daar tot inkeer komen, en dat de veiligheid van fietsers wordt ingezien", stelde Klaasje Lier (ChristenUnie) deze week in de Staphorster raadzaal.

Prioriteit nul

Alfred Stegeman (Gemeentebelangen) vindt het ook een onverkwikkelijke zaak dat de buurgemeente afhaakt. Hij roept het college van B en W op om met Hardenberg om tafel te gaan zitten. Jan Talen (Liberaal Netwerk) vindt dat het college actie moet ondernemen om Hardenberg in de pedalen te krijgen iets te doen. Daarmee sloeg hij de spijker op de kop. ,,Staphorst doet tenminste iets". Wethouder Sytse de Jong gaf toe dat er geen intensief overleg met Hardenberg is geweest. ,,We weten dat dit fietspad bij Hardenberg prioriteit nul heeft. Althans tot nu toe. We kunnen nu gericht bij Hardenberg aankloppen. Wij hebben nu het goede voorbeeld gegeven, een dikke miljoen euro voor een veilige fietsroute in het Reestdal. Dat moet over de grens tot nadenken stemmen". Staphorst begint medio najaar 2018 met de aanleg op haar grondgebied.