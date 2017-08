89-jarige man uit Staphorst stierf een natuurlijke dood

89-jarige man uit Staphorst levenloos aangetroffen in Balkbrug

0:48 Een 89-jarige man uit Staphorst is iets na middernacht levenloos aangetroffen in Balkbrug. De politie gaf eerder op donderdagavond aan dat de man niet thuis was gekomen met etenstijd en dringend medicatie nodig had voor zijn suikerziekte.