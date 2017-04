Bollenbank moet wilde narcis voor Staphorst behouden

STAPHORST - De wilde narcis dreigt te verdwijnen uit Staphorst, de bloem gedijt niet in moderne, aangeharkte tuinen. Om de voor Staphorst typische wilde narcis te behouden, is een bollenbank opgericht.

De gemeente Staphorst is één van de weinige plekken in Nederland waar de wilde narcis groeit. De bloem hoort net zo bij de streek als de klederdracht en karakteristieke boerderijen. Om te voorkomen dat de wilde narcis uit de tuinen in Staphorst en Rouveen verdwijnt, hebben Landschap Overijssel, Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o. en de gemeente een bollenbank opgericht.

Tijdelijke opslag

Voor de bollenbank heeft een lid van de Natuurbeschermingsvereniging een stukje van zijn tuin in IJhorst beschikbaar gesteld. ,,Daar gaan we de bollen, waarvoor bij de herinrichting van tuinen geen plek meer is, tijdelijk opslaan", zegt Michiel Poolman van Landschap Overijssel. ,,We willen ze ook vermeerderen en in geschikte, karakteristieke tuinen en boomgaarden weer uitplanten."

De wilde narcis is een inheemse soort, die in het verleden veel in Overijsselse beekdalen en aan de randen van veengebieden groeide. ,,Vanwege de sierwaarde is de soort ooit uitgestoken en in de tuin gezet", weet Poolman. ,,De wilde narcis is giftig voor vee, maar een koe herkent de soort en eet er omheen. Het wordt pas gevaarlijk als de soort in hooi terecht komt, net als Jacobskruiskruid."

Boomgaard

De bloem past volgens Poolman 'heel mooi' in een karakteristieke tuin met boomgaard. ,,De soort komt ook niet meer in het wild voor, tuinen vormen nog de enige groeiplaats. Maar ook daar verdwijnt de wilde narcis omdat tuinen worden gemoderniseerd", zegt Poolman. ,,Daarom hebben we het samen opgepakt en gaan we nu actief proberen de soort te behouden, vermeerderen en uit te planten."

Een ander punt is de onbekendheid. ,,In de jaren 60 zag je de soort in ontzettend veel tuinen. Nu de wilde narcis bloeit, maaien mensen er wel omheen. Maar de soort heeft tijd nodig. Het is wel eind mei voordat de voedingsstoffen van de bladeren echt terug in de bol zijn en pas dan kun je maaien. Dat lukt in karakteristieke boomgaardjes, niet in moderne tuinen", aldus Poolman. ,,Mensen kunnen zich wel melden voor bollen, wij beoordelen of de beoogde plek geschikt is."