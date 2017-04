'Als ik er nu in spring, krijg ik hem er misschien nog uit'

ROUVEEN/HASSELT - Julian Paarhuis (20) heeft z'n baas bij een metaalbedrijf in Staphorst laten weten dat hij deze donderdag niet komt werken. De woensdagavond is hem niet in de koude kleren gaan zitten.

Julian heeft zich geen moment bedacht toen die avond een auto de Dedemsvaart voor zijn ouderlijk huis aan de Hasselterweg in reed. ,,Als ik er nu in spring, krijg ik 'm er misschien nog uit."

Vrolijk

Het slachtoffer is later overleden in het ziekenhuis, meldt de politie. Het blijkt de 29-jarige Enio Pierik uit Hasselt. Met hem verliest Hasselt een altijd vrolijke, behulpzame en bekende verschijning, die als zzp'er vooral als kraanmachinist werkte. De politie onderzoekt wat er die woensdagavond precies is gebeurd op de N377 op Rouveens grondgebied. ,,Dat kan wel enkele weken duren", meldt een woordvoerder.

Hulp

Julian Paarhuis vertelt: ,,Ik zat woensdagavond in de keuken, m'n moeder was in de voorkamer, de gordijnen waren nog open. M'n moeder zag vanaf de kant van Lichtmis een auto aankomen, toen was er lawaai en zag ze geen auto meer. Ze heeft meteen 112 gebeld. Het duurt altijd een paar minuten voor er hulp komt. Ik dacht: als ik er nu in spring, krijg ik 'm er misschien nog uit.''

,,Ik ben naar de weg gerend, maar zag eerst niks en moest zoeken naar de auto. 30 meter verderop, tussen ons huis en de bocht, zag ik voor- en achterlichten onder water. Ik kon niet zien wat voor auto het was, het achterwiel kwam nog net 10 centimeter boven het water uit. Ik heb snel de telefoon uit m'n broekzak gehaald, m'n schoenen uitgedaan en gekeken waar ik het water in kon, want ik wilde niet boven op de auto springen. De deuren waren op slot, ik kreeg ze niet open. En ik kon onder water geen kracht zetten om een raam in te slaan. Ik had geen idee wie er in de auto zat. Omdat ik op een gegeven moment niet meer zoveel kon bewegen, ben ik naar de kant gezwommen."

Passant

Kort nadat Julian Paarhuis in de Dedemsvaart is gesprongen, stopt een passant. Die gaat eveneens te water. De hulpdiensten zijn volgens aanwonenden snel op de plaats van het naar later blijkt noodlottige ongeval.