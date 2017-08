Boerenveiling laat geschiedenis Staphorst herleven (en je koopt er een fiets voor weinig)

Voor oog en oor van zo'n tweehonderd nieuwsgierigen praatte veilingmeester Harm Trompetter zich in het zweet om zoveel mogelijk te slijten. Niet alles de haalde de klap van de veilinghamer. In klederdracht gestoken poppen gingen direct terug de doos in. Te oubollig. Lucas Mulder 'scoort' een zwarte herenfiets van weleer. De concurrentie was groot. Na tientallen biedingen wordt Mulder voor 46 euro uiteindelijk eigenaar. Hij woont op een paar meter afstand van het veilingterrein. Hij wacht geduldig maar staat zich te verkneukelen. Mulder wil de herenfiets. ,,Spannend was het wel. Op deze fiets had ik mijn zinnen gezet. Ik woon hier vlakbij in een Staphorster boerderij. De fiets krijgt een plekje tegen de buitenmuur. Dat geeft een stukje Staphorster sfeer, plaatselijke nostalgie dus. Het hoort bij vroeger. Neen, ik ga er niet op fietsen.''