Bomenkap voor paardenbak levert Staphorster flinke boete op

Het was een behoorlijke klap geld, voor een Staphorster die even wat struweel verwijderde om plaats te maken voor een paardenbak voor zijn schoondochter. Hij had moeten nagaan of dat geoorloofd was en het moeten melden bij de autoriteiten, zoals de wet voorschrijft. De man kreeg een strafbeschikking van 2.000 euro boete.

De 63-jarige Jan L. besloot dat niet zomaar te accepteren en kwam in verzet. Zijn gang naar de economische politierechter in Zwolle maandag heeft hem wel wat opgeleverd. De rechter legt hem deze boete weliswaar ook op, maar dan het grootste deel, 1.500 euro, voorwaardelijk.

'Het was niet veel'

De Staphorster was zich er niet van bewust dat hij in overtreding was, toen hij begin 2015 onaangekondigd de zaag zette in een houtopstand van ongeveer 4,5 are, bij het huis van zijn zoon buiten de bebouwde kom. ,,Het was ook niet veel, brandnetels, zevenblad en coniferen'', zegt hij. Zijn vrouw vult aan: ,,Er stonden wat lange stammen met bovenin een toefje groen''.

Meldingsplicht

Volgens de autoriteiten maakte het stukje groen op het erf deel uit van een groter bosperceel en was het feitelijk geen onderdeel van het erf of de tuin, waarvoor een uitzondering is bepaald voor de meldingsplicht. De rechter legt het uit: ,,Je mag niet zomaar een hap nemen uit een bos, zonder dat de overheid daar zicht op heeft''. De aanvankelijk opgelegde boete noemt hij wel ‘buitengewoon hoog’, vandaar de matiging in de vorm van een voorwaardelijk deel.