CU-voorman Dik Vedder vertrekt uit Staphorst

Vedder, geboren in Amersfoort, zit 14 jaar in de gemeenteraad van Staphorst, sinds 2014 is hij fractievoorzitter als opvolger van Henk Koobs. Na al die jaren vindt hij het genoeg geweest. Hij heeft zijn huis verkocht en gaat binnenkort met zijn vrouw in een appartement in Zwolle wonen. Deze week heeft de lokale politicus zijn fractie ingelicht. Vedder en zijn vrouw hebben dit besluit al eerder genomen.

Politieman

Sinds 1979 woont Dik Vedder in Staphorst. Hij is begonnen als politieman, nu heeft hij een eigen projectbureau voor de stoffering van met name bedrijfspanden en scholen. Ook om die reden is Zwolle een betere vestigingsplaats dan Staphorst. ,,Mijn vrouw en ik maken nog één keer een nieuwe start."

Dik Vedder staat erom bekend geen blad voor de mond te nemen. Hij is wars van gekonkel, achterkamers of bureaucratische toestanden. Als ondernemer wil hij recht op zijn doel af, zonder al te veel gezeur.

Eigen mening

In de lokale politiek en zeker in Staphorst levert dat nogal eens spanningen op. Vedder zegt altijd waar het op staat en hij is ook nooit te beroerd het zijn coalitiegenoten of zelfs zijn eigen fractie behoorlijk moeilijk te maken. Zo was hij vorig jaar als enige van zijn vierkoppige fractie voor een extern onafhankelijk onderzoek naar de moeilijke dossiers op het gebied van ruimtelijke ordening in de gemeente en hij was ook niet van plan zijn mening te herzien. Het onderzoek kwam er niet, tot zijn grote spijt.