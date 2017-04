Duikers bedrijf uit Rouveen maken ijsberenbassin in Wildlands schoon

VideoEMMEN/ ROUVEEN - Het is een niet alledaagse klus voor de duikers van Duikbedrijf Nederland. In Wildlands Adventure Zoo in Emmen liggen ze in het bassin waarin normaal drie ijsberen zwemmen. De bodem moet worden ontdaan van vuil en zand en daarvoor is de hulp van het bedrijf uit Rouveen ingeroepen. “De locatie is voor ons bijzonder, het werk op zich niet”, zegt mede-eigenaar en duiker Erik Pluim.