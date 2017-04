Gatenkaaswijk De Slagen eindelijk aangepakt

Om de nieuwe wijk in Staphorst geheel woonrijp te maken, is in totaal 9 ton nodig. B en W hopen dat de gemeenteraad in mei dit krediet om weer een deel aan te pakken beschikbaar stelt. Wijkbewoners snakken hier al jaren naar.

Dramadossier

Woonwijk De Slagen is een regelrecht dramadossier. EMS en ontwikkelaar Megahome startten begin deze eeuw gezamenlijk (fiftyfifty) als Staphorst Ontwikkeling BV met de nieuwe woonwijk. Het ging mis met De Slagen toen de crisis uitbrak. De te dure woningen werden niet verkocht. De wijk bleef tot groot verdriet van de bewoners een gatenkaas met bouwstraten, deels geen verlichting en funderingen die als knoken boven de grond uitstaken.

De gemeente had er te weinig geld voor over om de gronden aan te kopen, waarop Staphorst Ontwikkeling BV de gronden kocht. De gemeente had het nakijken en geen zeggenschap. Het contract meldde dat de wijk afgebouwd zou worden als de woningen waren verkocht. Dat leek voor de crisis geen probleem.

Gatenkaaswijk

Vooral bij Megahome stagneerde de verkoop, waardoor Staphorst al jaren met een gatenkaaswijk en veel ontevreden inwoners zit. Die wijzen naar de gemeente, maar die is juridisch geen eigenaar van de gronden. Toen de ontwikkelaar ook nog failliet ging, was de ellende compleet. Bovendien is de verhouding tussen de ontwikkelaar en de Staphorster bouwbedrijven niet zo best meer.