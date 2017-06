Grootschalig jubileum voor Oldtimer Bromfietsrit in Staphorst

De start was zoals gebruikelijk vanaf de parkeerplaats van uitgaanscentrum Kisteman aan de Oude Rijksweg in Staphorst. De organisatie was in handen van de motorclub AMBC. De rit was alleen bedoeld voor bromfietsen en solexen die tenminste 25 jaar oud zijn en het voertuig moest natuurlijk nog steeds aan alle geldende wettelijke eisen voldoen. De lengte van de rit was ditmaal 80 km en ging via Koekange, Echten, Pesse, Ansen, Havelte, Nijeveen naar Meppel.