Hé kijk daar eens: een kabouterpad!

Met rode muts op en rood gekleurde wangetjes volgden de kleuters op de bijna anderhalve kilometer lange route in het natuurgebied De Olde Maten gekleurde paaltjes en deden onderweg zes opdrachten, op zoek naar kabouters. Daarmee gaven zij cachet aan de ingebruikname van de zoveelste kabouterroute van Staatsbosbeheer in Nederland.

Uniek

Wethouder Dick Visserman van de gemeente Zwartewaterland en boswachter Egbert Beens openden de route en genoten van het enthousiasme van de kleuters. ,,Ik ben trots dat wij dit mooie en unieke pad in onze regio hebben’’, aldus Visserman.

,,We worden zelf weer even voor een dagje kind in de natuur’’, lacht boswachter Beens. Zijn collega Denny Kroeze laat weten dat Staatsbosbeheer zich met de kabouterpaden nu ook op kinderen van 4 tot 8 jaar richt. ,,De bedoeling is om peuters en kleuters op een speelse manier bij de natuur te betrekken.’’

De opdrachten die de kinderen op het kabouterpad krijgen, zijn in elk seizoen anders. Zo houdt Staatsbosbeheer de route actueel.

Quote ,,We worden zelf weer even voor een dagje kind in de natuur’’ Boswachter Egbert Beens

Kabouter Plop

Met een kralenketting om de hals, een rode puntmuts op, rood opgepoetste wangen en een opdrachtenboekje beleven de kinderen een spannend uurtje. ,,Ik hoop dat ik Kabouter Plop tegenkom’’, zegt de 4-jarige Ashley Groen uit Zwolle. Die is er niet, maar ze gaat vol verwachting op pad met haar klasgenootjes en onderwijzeres (,,Je hoeft geen kind te zijn om in kabouters te geloven’’) op stap.

De uitnodiging aan de Zwolse school is niet toevallig. ,,We grenzen aan Zwolle. We hopen de bekendheid van dit fraaie natuurgebied ook in die stad te vergroten’’, zegt boswachter Kroeze.