Jacob Spiker lijsttrekker CDA Staphorst

Na de vorige verkiezingen is de CDA-fractie van 3 naar 4 zetels gegaan en daarmee de tweede partij in de gemeenteraad van Staphorst geworden. Huidig fractievoorzitter Spiker: ,,Mijn doel voor de verkiezingen in 2018 is dat verder uit te bouwen en van het CDA de grootste partij in Staphorst te maken."