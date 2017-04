Meubels Land van Leer in Staphorst maken plaats voor auto's

STAPHORST - Land van Leer Meubeldesign in Staphorst is verkocht. In het pand aan de Achthoevenweg op bedrijventerrein De Esch vestigt zich Henk Kuiper Auto's uit Staphorst.

Volledig scherm Het land van leer © streetview De overdracht van het pand aan de Achthoevenweg 22 is op 31 juli. Henk Kuiper Auto's is nu nog gevestigd aan de Industrieweg. ,,Hij wil graag uitbreiden en dat kan hier", zegt Gjalt Hooghiemstra (61), die samen met een even oude compagnon eigenaar is van de meubelzaak. Het pand heeft een vloeroppervlakte van 2.500 vierkante meter, het terrein waarop Land van Leer is gevestigd meet in totaal 6.000 vierkante meter.

Te jong

Eigenlijk komt de overdracht voor Hooghiemstra en zijn compagnon iets te vroeg. ,,Wij zijn nog te jong om te stoppen. Maar het was een goed bod en we hebben geen opvolger", vertelt Hooghiemstra. De eigenaren vinden zichzelf nog te jong om met pensioen te gaan, bovendien zit stilzitten niet in de aard. ,,We moeten maar zien wat op ons pad komt." Dat zich andere werkzaamheden aandienen, daar twijfelt Hooghiemstra niet over.

