Ontsnapte wallaby Staphorst moet eerst ontstressen

De telefoon van Budel rinkelt maandag continu. ,,Je bent al de zevende die wil weten hoe het met de wallaby is", zegt hij. Budel legt uit dat het dier is opgevangen bij iemand die wallabies houdt in de omgeving van Staphorst. Dit alles om het dier te ontstressen. Ondertussen wordt gezocht naar een geschikte opvanglocatie.

De wallaby werd zaterdagmiddag gevangen in Staphorst. Meerdere personen hadden het dier gezien in de omgeving van het spoor. Onder hen Ronald Timmerman, die in Café Spoorzicht zat. Hij schakelde de hulp van Patrick Dunnik in. Hij ving de wallaby met een zelfgemaakte lasso. ,,De wallaby is behoorlijk opgejaagd en in bedwang gehouden. Daardoor is het gestrest geraakt."