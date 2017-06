Ontwerpers geinspireerd door klederdracht

VideoStaphorst op de catwalk, de modeshow die donderdag- en vrijdagavond plaats heeft in het kerkje in IJhorst, is eigenlijk een vette knipoog naar de klederdracht uit Staphorst.

De modellen tonen draagbare en extravagante creaties, allemaal gemaakt van de traditionele stoffen die worden gebruikt voor de klederdracht. De kleding is van de hand van een groep Staphorster ontwerpsters en coupeuses en ook de zes modellen komen van eigen bodem.

Een van de ontwerpsters is Annet van Strik uit Rouveen, die zes jaar geleden het idee voor de bijzondere modeshow lanceerde toen ze betrokken was bij de festiviteiten rond het tweehonderdjarig bestaan van Staphorst. Nu is Staphorst op de catwalk toe aan de vierde editie. Eerst twee avonden in IJhorst en dan gaat de modeshow wellicht het land in. De eerste boeking staat in de agenda: in het najaar een show in Het Klederdrachtmuseum in Amsterdam.

Wat is het doel van deze modeshow?

“Het dragen van de traditionele kleding neemt af, ook in Staphorst. Dit is een unieke manier om de bijzondere Staphorster stoffen en kledingstukken niet te laten verdwijnen, maar juist door een andere toepassing in het straatbeeld te houden. We laten de traditionele klederdracht zien, want dat is toch waar het allemaal mee is begonnen. En er zijn tientallen nieuwe ontwerpen. Voor de modeshow heb ik de ontwerpsters en coupeuses uitgedaagd om het nog even gekker, mooier of meer bijzonder te maken.”

Zijn ze daarin geslaagd?

“Dat denk ik wel. Tijdens de show tonen we ruim veertig creaties, ieder met een eigen verhaal over de totstandkoming en de gebruikte materialen. Draagbare jurken, rokken en jassen maar ook hele bijzondere dingen. In een blauwe jurk zijn onder meer de stoffen zijn verwerkt die worden gebruikt voor het maken van een handgeweven onderrok, karbieren voor een boodschappentas en een daagse drommelsstarke rok, die vrijgezelle dames droegen. Want in de traditionele klederdracht heeft alles een betekenis, waar we dat in de nieuwe ontwerpen juist helemaal los hebben gelaten.

Er zijn ook extravagante creaties zoals een topje dat is gemaakt van kranten met artikelen en foto’s over het befaamde Staphorster stipwerk. Verder zijn daarin verwerkt bollen met allerlei kleuren stoffen en de krullen van oorijzers.”

Het Staphorster stipwerk komt ook voorbij?

“Gerard van Oosten, de grote promotor daarvan, heeft een lap stof van 68 meter gemaakt, waarmee de Belgische couturier Walter van Beierendonck aan de slag is gegaan. Hij heeft voor de show verschillende creaties gemaakt. Het is een vervolg op zijn collectie gebaseerd op het oeroude Staphorster stipwerk, die hij vorig jaar in Parijs heeft gepresenteerd.”