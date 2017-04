Ooggetuige bij herdenking vermoorde verzetsmensen in Staphorst

Politie slaat slag in regionaal drugsonderzoek: vijf arrestaties

14:59 De politie heeft dinsdag een grote slag geslagen in een onderzoek naar hennepkweek in de regio. Na doorzoekingen van vijf panden in Hardenberg, Zwolle, Wijhe en Olst werden een auto, hennepplanten en geld in beslag genomen. Vijf verdachten zijn opgepakt.