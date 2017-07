Overijssel duwt Staphorst windmolens door de strot

Staphorst heeft het nakijken. Er staan sinds 2003 al drie turbines in de zuidpunt van de gemeente Staphorst en ook even verderop in Dalfsen en Zwolle staan er samen acht. Staphorst vindt drie meer dan genoeg. Ze nam de aanvragen voor nieuwe molens niet in behandeling, want ze wilde geen nieuwe windturbines en dat terwijl dit deel van de gemeente provinciaal zoekgebied is voor windmolens en Overijssel moet nog vier turbines kwijt. De provincie voerde de druk op, maar Staphorst wilde niet. De bevolking ziet nieuwe molens niet zitten.

De vier turbines die er nu toch komen in Staphorst zijn de laatste exemplaren die nodig zijn om de Overijsselse taakstelling voor windenergie uit het Energieakkoord te halen. De gezamenlijke provincies spraken in 2013 met het Rijk af dat er uiterlijk in 2020 6000 Megawatt aan windenergie op land wordt gewonnen. Overijssel moet hiervan 85,5 Megawatt leveren. Ongeveer de helft daarvan (zeventien molens, 43 Megawatt) is inmiddels gerealiseerd en op korte termijn verrijzen er ook molens in onder meer Ommen en Hardenberg.

Meeprofiteren

Overijssel neemt de rol van de gemeente dus over. Omdat deze gemeente de hete adem van de provincie wel voelde, besloot ze vorige maand knarsetandend dat er wel nieuwe molens mogen komen, maar dan niet in het zoekgebied in Staphorst-Zuid, er mag verder geen overlast zijn en de bevolking moet voor de volle honderd procent meeprofiteren van initiatieven.

Overijssel noemt deze opstelling onrealistisch. 'Gedeputeerde Staten verwachten dat inwoners altijd iets merken van de windturbines. Bovendien is het niet realistisch dat binnen de gestelde termijn een lokaal initiatief kan worden gerealiseerd met voldoende investeringskracht', schrijft de provincie in een brief aan de gemeente.

Spoorwind

De provincie hoeft niet te zoeken naar ondernemers die molens willen bouwen in Staphorst. Er zijn voldoende initiatieven. Een van de bedrijven die staan te popelen is Spoorwind. Dit windbedrijf heeft al drie molens die volgend jaar worden vernieuwd. Spoorwind heeft plannen voor vier nieuwe molens. Een woordvoerder laat weten graag te willen bouwen als de provincie hem benadert. Dat is nog niet gebeurd. Hij vindt het jammer dat het zo moet. ,,We hadden het als gemeente, bedrijven en bevolking samen moeten doen. Daar hadden we jaren geleden al mee moeten beginnen.''