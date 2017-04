Overijsselse jeugd plant honderden bomen in Staphorst

Boom per kind

Stichting Nationale Boomfeestdag vraagt ter gelegenheid van het jubileum aan gemeenten het Europees Bomenverdrag 'One Tree Per Child' te ondertekenen. Het streven is daarbij om elk kind voor zijn of haar 11e levensjaar minimaal één eigen boom te laten planten (One Tree Per Child). Burgemeester Theo Segers van Staphorst ondertekende tijdens de Boomfeestdag de intentieverklaring.