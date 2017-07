Politie IJsselland: Horeca meldt minder vaak geweld

Het aantal geweldsdelicten in de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland is in 2016 fors afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de politie IJsselland.

Maar de politie plaatst in de zogenoemde Gebiedsscan voor beide gemeenten gelijk een kanttekening: de cijfers komen niet overeen met het straatbeeld. Het vermoeden bestaat dat geweldsincidenten minder vaak worden gemeld, met name vanuit de horeca.

Bedreigingen

Op basis van de cijfers is het aantal bedreigingen in Staphorst bijna gehalveerd van 19 naar 11. Het aantal mishandelingen daalde nog sterker, van 35 naar 12. “Het team heeft de indruk dat de meldingsbereidheid vanuit een grote horecagelegenheid in Staphorst nog steeds laag is en er meer incidenten plaatsvinden dan er worden gemeld”, stelt teamchef Johan Ekkel in de Gebiedsscan. En dat terwijl er twee jaar geleden nog flink is geïnvesteerd om horecaondernemers te bewegen aangifte te doen, onder meer via een speciaal horecatelefoonnummer van de politie. Via een speciaal nummer kan rechtstreeks contact worden gezocht met de dienstdoende politieagent.

Nieuwbouwproject

In de gemeente Zwartewaterland weten horecaondernemers de politie wel te vinden als dat nodig is, zo staat in de Gebiedsscan. In deze gemeente daalde het aantal bedreigingen en mishandelingen ook, maar minder hard dan in Staphorst. Er vonden 13 bedreigingen (25 in 2015) plaats, waarvan een deel het gevolg was van een conflict rondom een nieuwbouwproject in Zwartsluis. “Toen dat was afgerond was het conflict ook opgelost”, aldus de politie. Het aantal mishandelingen liep terug van 38 naar 24. Meerdere incidenten worden toegeschreven aan in Zwartsluis verblijvende Oost-Europeanen.