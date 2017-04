Rouveners doen gouden vondst van 99 munten

Ze ontdekten de schat vorig jaar zomer in een stuk land in het buitengebied, maar pas nu komen Edwin Hoeve (24) en Ian Veerman (24) uit Rouveen ermee naar buiten. Ze wisten niet goed wat ze ermee aan moesten, de schat diende gereinigd, geconserveerd en op herkomst en samenstelling bestudeerd te worden. Dat gebeurde allemaal. ,,Nu is het tijd voor de presentatie."

De jongens schakelden De Stichting Werkgroep Archeologie Regio Staphorst (SWARS). Zij zorgden ervoor dat de zilveren rijders, ducatons, stoters en florijnen met zorg werden gereinigd en geconserveerd door expert Johan Langelaar. ,,Dit is wel een van de mooiste archeologische vondsten van de laatste jaren", zegt Fré Spijk van SWARS. ,,Het is niet bekend wat de waarde is van de schat, wel weten we dat deze hoeveelheid zilvergeld in die tijd (rond 1672) een enorm bedrag was."

Tweede avond

Edwin en Ian gingen vorig jaar zomer op een avond met hun metaaldetector op pad. Op hun tweede avond was het al raak. Plots begonnen de detectors te piepen. ,,We haalden in een mum van tijd tientallen munten uit de grond. Ze waren flink geoxideerd. We gingen nog een paar keer terug om te kijken of we alles hadden."

Uiteindelijk bleken de jongens 99 munten te hebben gevonden, de meeste van zilver, waarvan zestien grote zilveren exemplaren, ter grote van een rijksdaalder. Ze zijn geslagen tussen 1580 en 1667, ongeveer in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. Er zaten ook wat koperen duiten tussen. ,,Onze monden vielen open van verbazing."

SWARS

De vinders informeerden niet alleen de lokale archeologen van SWARS, maar gingen ook meteen naar Jacob Visscher. Visscher runt samen met zijn zoon Harm (38) een boerenbedrijf. Ze spraken na een gesprek met de archeologen van SWARS erbij twee dingen af: de schat is van hun vieren, samsam dus, en de munten blijven bij elkaar. ,,We delen het niet op. Als ode aan onze voorouders moet dit bij elkaar blijven."