De drie dwangsommen werden in 2014 opgelegd door het provinciebestuur omdat Talen afvalstoffen had gestort op een terrein waar hij geen vergunning voor had.

De aan de Burger Niemeijerstraat gevestigde ondernemer vertelde vorige maand bij de Raad van State dat hij slachtoffer is van 'een vuil spelletje van de gemeente'. In 2014 had Staphorst een deel van Talens grond nodig voor het doortrekken van de Westerparallelweg. Talen kreeg in ruil een ander stuk grond van de gemeente. Hij moest daar nog wel een vergunning voor aanvragen bij de provincie.