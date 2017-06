Staphorster ondernemer Talen: Erin geluisd door de gemeente

,,Er is een vuil spelletje gespeeld’’, zegt Albert Talen. Hij heeft het aan de stok met de gemeente Staphorst en met de provincie, maar Staphorst is wat hem betreft de boosdoener.

De Staphorster afvalhandelaar voelt zich erin geluisd door de gemeente Staphorst bij een grondruil in 2014. Talen heeft bij gemeente en provincie Overijssel meer dan 335.000 euro aan dwangsommen openstaan. Een deel van de dwangsommen, 60.000 euro aan de provincie, vocht hij dinsdag aan bij de Raad van State.

Doortrekken weg

In 2014 had Staphorst een deel van Talens grond nodig voor het doortrekken van de Westerparallelweg. Er werd een ruilovereenkomst getekend waarbij Talen een ander stuk grond kreeg voor zijn afvalopslag. De gemeente zou de vergunning regelen voor het nieuwe terrein. De kosten voor milieuonderzoek zouden door de gemeente worden vergoed. Talen nam het nieuwe stuk alvast in gebruik. De gemeente had gezegd dat dat mocht, zei hij. Na een week trad de provincie evenwel op omdat er geen vergunning was. Talen kreeg dwangsommen opgelegd door de provincie. ,,Van die hele akte klopte niets maar niemand heeft me daarvoor gewaarschuwd’’, zei hij.

Omdat Talen zijn nieuwe terrein niet kon gebruiken deponeerde hij afvalstoffen op het terrein dat hij aan de gemeente had afgestaan. Dat leverde hem forse dwangsommen op van de gemeente.

Gedoogbeschikking

De Westerparallelweg is inmiddels doorgetrokken. Talen heeft van de provincie een gedoogbeschikking gekregen voor zijn nieuwe terreingedeelte. Staphorst heeft daartegen een bezwaarschrift ingediend maar dat is ingetrokken. ,,Na de ruil had Staphorst de grond te pakken en toen gingen ze nog bezwaar maken ook’’, aldus Talen.