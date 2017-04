Stembureau Rouveen uitschieter met opkomstpercentage

In de Drentse buurgemeente Meppel bedroeg het opkomstpercentage 22%. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, in 2012, was dit ongeveer 19%.

De hoogste opkomst is in dat eerste uur gemeten in Rouveen, waar in het Nederlands Hervormd dienstgebouw 113 stemgerechtigden zich melden, een percentage van 6,52 procent. In totaal kunnen in de gemeente Staphorst vandaag 11.881 inwoners een stem uitbrengen.