Taakstraf na dodelijk ongeval Staphorst

De rechter in Zwolle acht bewezen dat de jongeman als automobilist ‘aanmerkelijk tekort is geschoten’. Toch valt de straf een stuk lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die wilde twee weken geleden een werkstraf van 240 uur opleggen en een rijontzegging van een jaar. In het vonnis staat daarover: ,,De rechtbank zal een lagere straf opleggen dan door de officier van justitie is geëist, met name gelet op het feit dat de om het leven gekomen jongen een bekende van verdachte is en bij hem in de straat woonachtig was. Verdachte zal daardoor blijvend worden geconfronteerd met de gevolgen van zijn onoplettendheid.”