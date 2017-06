Twee inwoners gemeente Staphorst krijgen koninklijke onderscheiding

Taakstraf na dodelijk ongeval Staphorst

23 mei Bestuurder Herman C. (20) uit Staphorst, die in februari vorig jaar een fataal ongeluk veroorzaakte waarbij zijn 10-jarige buurjongetje om het leven kwam, is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke ontzegging van zijn rijbevoegdheid voor een jaar.