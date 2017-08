De 69-jarige Van der Hoek is ook na de grote zoektocht van zondag nog spoorloos. ,,De honden gaan zoeken in een paar bosgebieden waar je als mens lastig kunt komen’’, vertelt Jan Kuijers, nauw betrokken bij de zoekacties. Als we vandaag op geen enkele aanwijzing stuiten, is het gerichte zoeken met mensen en honden even voorbij. ,,Maar iedereen is alert’’, zegt Kuijers. ,,Als er ineens toch weer een aanwijzing is, iemand die denkt hem te hebben gezien bijvoorbeeld, dan staan we meteen weer paraat.’’

Ambtenaar

Van der Hoek is geen geboren Staphorster, maar woont er al jaren. De voormalige gemeente-ambtenaar verdween enkele jaren geleden ook. Die vermissing duurde slechts enkele dagen. De hoop in Staphorst is dat dat scenario zich herhaalt. Maar het dorp neemt het zekere voor het onzekere en wacht niet af. Daarvan getuig de massale zoekactie van zondag. Buiten het dorp mogen ze verbaasd reageren dat juist op zondag iedereen de handen uit de mouwen steekt, dat geldt voor Kuijers zeker niet. ,,We zijn zuinig op de zondagsrust, dat is duidelijk. Maar als de nood aan de man komt, staat natuurlijk iedereen klaar.’’ Dat is een kwestie van noaberschap, omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen.

700 mensen

Ook al is Van der Hoek op maandagochtend nog altijd spoorloos, Kuijers is blij met de inzet van alle mensen die tot nu toe mee hebben geholpen met zoeken naar Bertus. ,,De mensen van RescueDogs staan klaar, bijna 700 mensen zochten zondag mee, het CPV uit Urk meldde zich om te helpen met coördineren. Zonder hen was het veel minder goed gelukt. Ook niets dan lof voor de politie, die betrokken is. Zondag kwam zelfs nog een wijkagent langs die geen dienst had, maar er wel bij wilde zijn.’’ CPV, dat staat voor Coördinatie Platform Vermissing. Het gaat om een groep Urkers die zich verenigden bij de zoekactie in het vissersdorp vorig jaar, naar de vermiste Jan Baarssen. Ze delen sindsdien hun kennis en ervaring bij andere zoekacties naar vermiste personen.

Signalement

Kuijers hoopt dat mensen ook buiten Staphorst naar Bertu van der Hoek uitkijken. Het signalement van Van der Hoek: