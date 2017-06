Vergunning voor crossers AMBC in Staphorst lijkt eindelijk in zicht

Informatie

In de bijna twee jaar na het indienen van de vergunningsaanvraag hebben vertegenwoordigers van de gemeente en de motorsportvereniging meerdere malen met elkaar om tafel gezeten. Nu de motorclub alle benodigde informatie heeft aangeleverd, denkt het college de vergunning te kunnen verlenen. ,,Onze insteek is geweest te zorgen voor een fatsoenlijk woon- en leefklimaat in de nabije omgeving van de crossaccommodatie. Wij denken dat de club daar nu aan voldaan heeft'', zegt wethouder Bert Krale. De gemeenteraad besluit in zijn vergadering van 20 juni over de vergunningsaanvraag van de AMBC.